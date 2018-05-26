В Киеве бойцы "Альфы" вызвали восторг у болельщиков

Киевляне и футбольные болельщики были рады встретить на улицах столицы бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ "Альфа".

"ЦСО "А" Службы безопасности Украины продолжает патрулировать футбольную столицу Европы", - написала в своем Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Facebook Елены Гитлянской

Facebook Елены Гитлянской

Сотрудники спецподразделения в полном обмундировании патрулируют центр столицы и ключевые станции метрополитена.

Facebook Елены Гитлянской

Facebook Елены Гитлянской

Так, бойцы "Альфы" были замечены в районе Верховной Рады, Национального банка, станций метро "Демеевская" и "Лыбедская".

Facebook Елены Гитлянской

Facebook Елены Гитлянской

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В составе некоторых патрулей есть служебные собаки.

Facebook Елены Гитлянской

Facebook Елены Гитлянской

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Киевляне и иностранные болельщики с радостью фотографировали с бойцами спецподразделения.

Facebook Елены Гитлянской

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая на киевском НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся действующий обладатель трофея испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль. Начало поединка – в 21:45.