В Катаре футболист закрутил мяч в "девятку" после фантастического удара. Видео

В матче девятого тура катарской Суперлиги между "Аль-Саддом" и "Аль-Гарафой" был забит невероятный по красоте гол дальним ударом.

Счет был открыт на пятой минуте матча, когда хозяева, которых тренирует легендарный футболист "Барселоны" Хави, получили право на штрафной в 30 метрах от ворот. К точке подошел защитник "Аль-Садда" Буалем Хухи и вколотил мяч в "девятку" ворот, закрутив игровой снаряд по фантастической траектории.

Поединок закончился разгромной победой подопечных знаменитого испанца со счетом 4:1, что позволило его команде закрепиться на первом месте в таблице с 25 очками после 9 туров. "Аль-Гарафа" идет на третьей позиции с 18 пунктами.

Отметим, что в "Аль-Садде" кроме Хави, которого многие хотят видеть следующим тренером "Барселоны", играет еще один знаменитый футболист и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании – Санти Касорла. В последнее время он выступал за "Вильярреал".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иране футболист забил победный гол броском из аута после переднего сальто.