В карьере вратаря сборной Украины возник неожиданный поворот

Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино хочет продлить сотрудничество с голкипером сборной Украины Андреем Луниным.
Ранее вратарь "Реала" подписал арендное соглашение с "Лега" только на один сезон.
"Чтобы успокоить Лунина, мы говорили о продлении его аренды еще на один сезон, но пока ничего официального. У нас впереди меньше половины сезона и пока что-то говорить сложно, но я бы очень этого хотел", - цитирует Пеллегрино sport.es.
Андрей Лунин
Marca
При этом наставник "Леганеса" больше доверяет конкуренту украинца Ивану Куэльяру.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Летом мадридский "Реал" подписал экс-вратаря "Челси" Тибо Куртуа и отправил украинца Андрея Лунина в аренду в "Леганес" на один сезон.
В новом клубе у нашего вратаря не так много игровой практики. "Королевский клуб" обеспокоен ситуацией и даже думал разрывать арендное соглашение.
При этом наставник "Леганеса" Маурисио Пеллегрино объяснил, что на первое место ставит интересы своего клуба, однако он рассчитывает на Лунина.
В начале нынешнего года вратарь "Реала" Кейлор Навас своим постом в Instagram намекнул, что собирается покинуть команду, освободив место второго вратаря украинцу. Однако вскоре в СМИ появилась информация о том, что сливочные предложили костариканскому голкиперу новый контракт.
Сам Лунин в "Леганесе" чувствует себя хорошо. Он обратился к руководству "Реала" с просьбой оставить его в нынешней команде.
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