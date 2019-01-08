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В карьере вратаря сборной Украины возник неожиданный поворот

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Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино хочет продлить сотрудничество с голкипером сборной Украины Андреем Луниным.

Ранее вратарь "Реала" подписал арендное соглашение с "Лега" только на один сезон.

"Чтобы успокоить Лунина, мы говорили о продлении его аренды еще на один сезон, но пока ничего официального. У нас впереди меньше половины сезона и пока что-то говорить сложно, но я бы очень этого хотел", - цитирует Пеллегрино sport.es.

Андрей Лунин

Андрей Лунин

Marca

Новости
Конкурент вратаря сборной Украины опозорился в чемпионате Испании

При этом наставник "Леганеса" больше доверяет конкуренту украинца Ивану Куэльяру.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Андрей Лунин
Место
Испания
Теги
Реал МадридЛеганес
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