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В карьере уволенного Моуриньо возник неожиданный поворот

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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Испании. Уволенный наставник «красных дьяволов» может вернуться в свою бывшую команду - мадридский «Реал».

Президент королевского клуба Флорентино Перес все еще хочет видеть португальца во главе «сливочных». Несмотря на то, что чуть более месяца назад «Реал» подписал соглашение с аргентинцем Сантьяго Солари до 2021 года, у Моуриньо есть хорошие шансы возглавить действующих обладателей главного трофея Лиги чемпионов, сообщает The Independent.

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо

The Independente

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Напомним, что Моуриньо уже работал в «Реале» с 2010 по 2013 год. Одним из самых принципиальных противостояний в футболе на тот момент было соперничество португальца с наставником «Барселоны» Хосепом Гвардиолой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 декабря после поражения от «Ливерпуля» руководство «Манчестер Юнайтед» объявило об отставке Жозе Моуриньо.

Персона
Жозе Моуриньо
Теги
Реал МадридФК Манчестер Юнайтед
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