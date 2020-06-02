В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко
В Канаде выпустили пиво под названием "Шевченко 9" в честь легендарного нападающего, а ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
"Да, мы знаем, что он играл под седьмым номером, и да, это долгая история. Как и великий украинский нападающий, "Шевченко 9" олицетворяет собой историю, элегантность и драматизм", – написано на обратной стороне бутылки из-под пива.
Изготовлением слабоалкогольного напитка занимается небольшая компания под названием Four Fathers Brewing Co.
Напомним, что Андрей Шевченко является обладателем "Золотого мяча-2004", победителем Лиги чемпионов сезона 2002/03 в составе "Милана", Суперкубка УЕФА 2004 года и четвертьфиналистом чемпионата мира-2006.
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали детали о судьбе Шевченко в сборной Украины.