В Канаде выпустили пиво в честь Андрея Шевченко

Михаил Морозов Футбол 13:05, 2.06.2020

В Канаде выпустили пиво под названием "Шевченко 9" в честь легендарного нападающего, а ныне главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Да, мы знаем, что он играл под седьмым номером, и да, это долгая история. Как и великий украинский нападающий, "Шевченко 9" олицетворяет собой историю, элегантность и драматизм", – написано на обратной стороне бутылки из-под пива.

Андрей Шевченко и "Золотой мяч"
Газета.Ру
Обратная сторона бутылки пива, посвященного Андрею Шевченко
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Изготовлением слабоалкогольного напитка занимается небольшая компания под названием Four Fathers Brewing Co.

Напомним, что Андрей Шевченко является обладателем "Золотого мяча-2004", победителем Лиги чемпионов сезона 2002/03 в составе "Милана", Суперкубка УЕФА 2004 года и четвертьфиналистом чемпионата мира-2006.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали детали о судьбе Шевченко в сборной Украины.

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