В Италии зарезали 33-летнего футбольного арбитра и его девушку

Михаил Морозов Футбол 09:38, 22.09.2020 Обновлено: 09:44, 22.09.2020

Итальянского футбольного арбитра, который работал на матчах Серий B и С, Даниэле де Сантиса и его партнершу жестоко убили в его же квартире.

Как сообщает издание FootballItalia, 33-летний судья и его девушка Элеонора Манта были найдены мертвыми в Лечче. На их телах обнаружили ножевые ранения. Соседи Де Сантиса услышали крики, а затем и неизвестного мужчину, который убегал с места преступления с ножом.

Арбитр по большей части работал на поединках Серии С, обслужив 130 матчей на протяжении своей карьеры. Его дебют в Серии В состоялся в 2017 году в качестве четвертого судьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее талантливого футболиста зарезали во время драки в Лондоне.

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