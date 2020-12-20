В Италии забит самый быстрый гол в истории. Видео

Максим Иншаков Футбол 19:30, 20.12.2020

Португальский нападающий итальянского "Милана" Рафаэль Леао забил самый быстрый гол в истории Серии А.

21-летний футболист отметился в матче 13-го тура чемпионата страны против "Сассуоло". Хакан Чалханоглу разыграл мяч в центре, протащил его полполя и отдал на Леао. Форвард вырвался на оперативное пространство, убежал от двоих защитников и точно поразил ворота Консильи.

Игрокам миланской команды на все хватило 6,2 секунды. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "россонери".

Предыдущее достижение принадлежало Паоло Поджи ("Пьяченца"), который в декабре 2001 оформил гол за 8 секунд.

Милан поздравил своего футболиста
Рекорд Италии

"Милан" набрал 28 очков в 12 матчах и возглавляет турнирную таблицу в итальянском первенстве. "Сассуоло" (23 очка) находится на шестом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов был забит в 2007 году в первом раунде плей-офф. Отметился нидерландский футболист "Баварии" Рой Макай в игре с "Реалом".

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