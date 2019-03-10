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/Новости футбола

В Италии за ограбление словили "Андрея Шевченко"

11.2тЧитать материал на украинском

В Италии преступник, которого задержала полиция, пытался избежать ареста, назвавшись экс-тренером "Милана" Андреем Шевченко.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Как сообщает ilmattino.it, курьезный случай произошел в Боскореале, где копы схватили 40-летнего гражданина Польши, находившегося под домашним арестом из-за обвинения в серии краж, но неожиданно пропавшего из дому.

Жулик был задержан внутри заброшенного и разрушенного коттеджа. Во время работы правоохранителей в надежде избежать наказания заявил, что он титулованный украинский тренер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети вспомнили лучший гол легендарного украинца. В 2001 году Шевченко отметился фантастическим голом в чемпионате Италии. В то время еще 24-летний игрок "Милана" забил потрясающий мяч в ворота "Ювентуса".

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Персона
футболист Андрей Шевченко
Место
Италия
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Комментарии на сайте не модерированы
Стрильчук Виталий
Стрильчук Виталий
Привет газета Fake News, а где же FUCK NEW S
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Grich Lara
Grich Lara
Смішно,вся Італія знає Шевченка в лице
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