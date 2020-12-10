В Италии умер чемпион мира по футболу

Герой Италии на чемпионате мира 1982 года и обладатель "Золотого мяча-1982" Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.

О его смерти сообщила жена, опубликовав их совместный снимок у себя в Instagram и написав: "Навсегда". Согласно информации издания La Gazetta dello Sport, он был неизлечимо болен.

Жена Росси Федерика Капелетти сообщила о его смерти Instagram Федерики Капелетти

Росси был близок к тому, чтобы пропустить ЧМ-1982 в Испании из-за двухлетней дисквалификации за участие в договорных матчах, но все же смог сыграть на турнире, став его лучшим бомбардиром. Он проявил себя в решающие моменты Мундиаля: сначала сделал хет-трик в ворота бразильцев (3:2), которые считались фаворитами ЧМ, затем отличился дублем в полуфинальном поединке с Польшей (2:0) и забил первый гол Италии в финале с ФРГ (3:1).

На клубном уровне Росси успешно выступал за "Виченцу" и ряд других итальянских команд, включая "Ювентус" и "Милан". После окончания карьеры в конце 1980-х Паоло работал экспертом на телеканалах Sky, Rai и Mediaset.

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