Екатерина Мальцева, супруга итальянского экс-защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, раскритиковала жителей Москвы за нарушение карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.

Екатерина Мальцева с семьей @katibocchetti

"В Италии, ребята, так же всё начиналось. Гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Книги читайте, онлайн курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить пёрышки. Площадки на районе кишат — родители, вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине. Пожалейте врачей, себя, стариков! Просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться?" — написала Екатерина на своей странице в Instagram.

Ранее знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

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