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29 марта • обновлено в 12:33
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"В Италии так же начиналось": жена Бокетти "похоронила" решивших "бухнуть" на карантине россиян

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Екатерина Мальцева, супруга итальянского экс-защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти, раскритиковала жителей Москвы за нарушение карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.

Екатерина Мальцева с семьей

Екатерина Мальцева с семьей

@katibocchetti

"В Италии, ребята, так же всё начиналось. Гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Книги читайте, онлайн курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить пёрышки. Площадки на районе кишат — родители, вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине. Пожалейте врачей, себя, стариков! Просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться?" — написала Екатерина на своей странице в Instagram.

А Москва все не спит и не сидит дома) вы все на каникулах, какие же молодцы, ребят! Почему вместе с каникулами не закрыли гостиницы и санатории на юге?!! Почему сразу не закрыть авиасообщение по России и не перекрыть дороги вместе с этими каникулами. С.ка в Италии ,ребята, так же все начиналось, гуляли до последнего, пока военные машины не начали вывозить тела. Вы устали, конечно! Вы работаете! Ну отдохните вы по домам и квартирам. взрослые же дяди и тети. Мы в Москве уже третью неделю на карантине, мы "гуляем" дома. И не скучно с тремя детьми, знаете?! А те, кто без детей, так это ж отпуск мечты! Книги читайте, онлайн курсы, занимайтесь спортом, но вам нужно бухнуть, вам нужно проветрить пёрышки. Площадки на районе кишат, родители вы молодцы! Можно и к подружкам на чай! А можно после ваших трипов в Европу и не сидеть на карантине. Президент сказал можем справиться меньше чем за 2-3 месяца, да мы с вами полгода будем так сидеть, б..ть!!! Из-за таких вот прогулочек! Пожалейте врачей, себя, стариков! Я мужа и маму хочу увидеть скорее, а не через год. Не, я не нагнетаю, не учу вас, "ребят". просто 24 часа в сутки на связи с мужем и понимаю, что происходит. Как же тут не злиться.

Публикация от Kati Bocchetti Maltseva (@katibocchetti)

Ранее знаменитый российский комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев заявил, что в таких условиях несоблюдения карантина при коронавирусе, в России будет очень много жертв.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Россия Москва
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