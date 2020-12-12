В Италии состоялись похороны чемпиона мира по футболу Паоло Росси

В Виченце состоялись похороны легендарного Паоло Росси, который умер 10 декабря в возрасте 64 лет.

Проститься с футболистом в соборе Санта-Мария-Аннунсиата пришли Бруно Конти, Паоло Мальдини, Роберто Баджио. Поддержать вдову Росси Федерику Каппеллетти, дочерей Марию Витторию и Софию Елену, а также Алессандро, сына его первой жены Симонетты собрались и простые жители города.

Внутри церкви гроб с телом Росси накрыли его футболкой сборной Италии с номером 20.

Антонио Кабрини взял слово, чтобы вспомнить "брата, которого он потерял".

"Мы делились друг с другом грустными эмоциями и вместе переживали трудные моменты в жизни. Я не верил, что ты уйдешь так скоро", – цитирует Кабрини La Republica.

Фульвио Колловати вспомнил своего товарища по команде перед церемонией.

"Федерика написала мне эти трагические новости, попросив, чтобы мы не забывали его. Но как мы можем забыть такого человека? Его уход разбил себе сердце. Он был другом, братом, лучом солнца, способным сегодня выиграть Золотой мяч и на следующий день выпить кофе с простым болельщиком", – заявил Колловати.

Паоло Мальдини признался, что Росси был него образцом для подражания

"Он был моим героем, когда выиграл чемпионат мира 1982 года, а мне было 14 лет. Он был примером для меня, во время совместного выступления в "Милане" 1985 году. Однажды он отвез меня домой после тренировки, так как у меня не было водительских прав", – вспомнил Паоло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умер тренер Алехандро Сабелья, который вывел Аргентину в финал чемпионата мира по футболу в 2014 году.