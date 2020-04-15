В Италии сделали неутешительный прогноз о возобновлении чемпионата

Михаил Морозов Футбол 10:38, 15.04.2020

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Пиери заявил, что шансы на возобновление Серии А, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, невысоки.

"К сожалению, думаю, что возобновление чемпионата маловероятно", – цитирует слова Пиери издание Чемпионат.

Серия А
Football.ua

Стоит отметить, что ранее назывались пессимистичная и оптимистичная даты начала доигровки сезона. В лучшем случае команды должны были снова выйти на поле 17 мая, а в худшем – 20 июня.

Напомним, что после 26 сыгранных туров лидером Серии А является "Ювентус", в активе которого 63 очка. На второй позиции находится "Лацио", набравший на один пункт меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Брешии" Массимо Челлино заявил, что не позволит своей команде выйти на поле, если будет принято решение о возобновлении сезона.

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