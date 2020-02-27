В Италии футболист заболел коронавирусом

В Италии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом среди футболистов. Игрок, имя которого остается неизвестным, выступает в Серии C, третьем по силе дивизионе страны.

Как сообщает издание Sport.es, футболист, который проживает в провинции Сиена, не участвовал в матче своей команды на выходных из-за жара и общего недомогания.

Коронавирус в Италии France 24

Врачи взяли анализы игрока на тестирование, и через несколько часов оказалось, что у него коронавирус. Футболиста незамедлительно доставили в инфекционное отделение больницы в Сиене.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса в Италии были отменены несколько матчей чемпионата страны по футболу, а поединок Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей.

Гендиректор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе, который сейчас находится в Милане, рассказал о панических настроениях на Апеннинском полуострове в связи с эпидемией.

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