Впервые в истории! В драматичном матче определился обладатель Суперкубка УЕФА

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл победителя Лиги Европы лондонский "Челси" и 4-й раз выиграл Суперкубок УЕФА.

Драматичная встреча в Стамбуле на "Водафон-Арене" завершилась в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4. Основное время завершилось вничью 2:2.

Этот матч впервые в истории футбола обслуживала женская бригада арбитров. Никогда до этого женщина-рефери не работала на игре мужских команд в еврокубках. Помогали 35-летней француженке Стефани Фраппар ассистентки Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Стефани Фраппар UEFA

UEFA

"Ливерпуль" бодро начал игру, но затем растерял все преимущество. "Челси" набрал ход, начал находить свободные зоны и дыры в обороне соперника. "Красные" играли рвано - фрагментами исполняя роскошный прессинг и великолепные атаки, но "синие" демонстрировали более цельный футбол.

Ливерпуль - Челси UEFA

На 22-й минуте Педро порвал всю оборону "Ливерпуля", обыгрался с Жиру, вошел в штрафную и лишь перекладина спасла Адриана от гола.

Команде Клоппа явно не хватало уверенности от левых крайних защитников, что очень сильно влияло на рисунок игры.

"Челси" без особых проблем взламывал защиту мерсисайдцев и явно наиграл на свой гол, который случился на 36-й минуте.

Ливерпуль - Челси UEFA

На 36-й минуте Канте начал голевую атаку в центре поля, отыграл на Пулишича, который собрал вокруг себя сразу нескольких игроков "Ливерпуля" и исполнил идеальну передачу на Жиру, отрезав сразу четверых защитников. Футболист сборной Франции пробил идеально в угол ворот.

Ливерпуль - Челси UEFA

Ливерпуль - Челси UEFA

Гол должен был разбудить игроков "Ливерпуля" и заставить активизироваться, но ничего такого не произошло. Номинальные гости по-прежнему большую часть времени оборонялись и не могли даже зацепиться за мяч, чтобы перейти со своей половины поля.

Ливерпуль - Челси UEFA

После перерыва Юргену Клоппу нужно было срочно оживлять свою атаку и он бросил в бой Фирмино, перевернув игру. Бразилец заменил Алекса Окслейд-Чемберлена и в первой же атаке соорудил гол.

Фабиньо классной закидушкой нашел в штрафной Роберто, игрок сборной Бразилии мягко исполнил скидку на Мане и сенегалец, выбив мяч практически из рук Кепы, сравнял счет.

Шокированный "Челси" посыпался в защите и буквально за 6 минут мог еще пропустить 3 мяча. "Ливерпуль" длинными передачи моментально пересекал центральную часть раз за разом агрессивно борясь в чужой штрафной.

Лишь к 63-й минуте лондонцы окончательно пришли в себя, постепенно обозначая и свои атаки. На 75-й минуте "Ливерпуль" должен был забивать второй, но самый дорогой вратарь мира на ленточке сотворил настоящее чудо.Сперва Кепа справился с непростым ударом Салаха в нижний угол, а затем и с добиванием ван Дейка.

Темп игры заметно упал. Зрители все реже наблюдали стремительные взрывные атаки в исполнении команд, футболисты которых все чаще вспоминали о дополнительном времени и возможных послематчевых пенальти.

Экстратайм начался драматично для "Челси". На 95-й минуте фантастическая связка Фирмино - Мане соорудила второй гол.

"Пенсионерам" потребовалось 6 минут, чтобы сравнять счет. Абрахам упал в штрафной после контакта с Адрианом, Стефани Фраппар обратилась к VAR, но решение оставила в силе.

Ничья перевела встречу в серию ударов с 11-метровой точки, где успешнее себя проявили футболисты "Ливерпуля".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа в напряженном матче лишь в серии пенальти "Манчестер Сити" обыграл "Ливерпуль" — 5:4.

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