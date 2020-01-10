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10 января • обновлено в 15:29
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В Испании зафиксированы новые случаи оскорблений в адрес Зозули

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Профессиональная футбольная лига (LFP) Испании отправила две жалобы в Королевскую федерацию футбола (RFEF) после того, как были зафиксированы новые случаи оскорбительных выкриков в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули.

Как сообщает агентство Динамомания, на этот раз инциденты произошли в двух матчах с участием команды "Реал Сосьедад", который играет в высшем испанском дивизионе.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

dw.com

Первый эпизод случился в выездном для басков поединке против "Осасуны" 22 декабря 2019 года, когда на шестой минуте встречи около 400 болельщиков начали скандировать "Вы – нацисты, Зозуля – ваш нацист". Второй инцидент был зафиксирован на домашней игре "Реал Сосьедада" против "Вильярреала", который состоялся 5 января. Тогда к травле Зозули присоединились около 800 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Апелляционный комитет испанской федерации футбола временно приостановил действие санкций против "Райо Вальекано" за оскорбительные фанатские кричалки в адрес Романа Зозули.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Теги
ФК Вильярреал ФК Осасуна ФК Реал Сосьедад Альбасете
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Его выдавят из Испании. Он сам будет вынужден уехать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист! Сосуля - eбаный нацист!
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