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18 декабря • обновлено в 23:35
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В Испании выступили с официальным заявлением по скандалу с Зозулей

1.1т
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Ассоциация испанских футболистов официально отреагировала на скандал вокруг украинского форварда Романа Зозули, который подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата страны.

"Ассоциация выражает решительное осуждение событий в матче. Сочувствуем Роману Зозуле. Наша организация готова помочь с защитой прав как футболиста, так и человека", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Со словами поддержки в адрес Романа выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Тег
Альбасете
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