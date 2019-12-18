В Испании выступили с официальным заявлением по скандалу с Зозулей

Ассоциация испанских футболистов официально отреагировала на скандал вокруг украинского форварда Романа Зозули, который подвергся оскорблениям с трибун во время матча чемпионата страны.

"Ассоциация выражает решительное осуждение событий в матче. Сочувствуем Роману Зозуле. Наша организация готова помочь с защитой прав как футболиста, так и человека", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в отношении экс-нападающего сборной Украины Романа Зозули.

В МИД Украины отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.

Со словами поддержки в адрес Романа выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Зозуля выступил с резким ответом в адрес фанатов мадридцев.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!