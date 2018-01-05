В Испании устроили "подставу" футболисту сборной Украины: фотофакт

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля, выступающий в составе испанского "Альбасете" был вынужден сменить игровой номер. Причиной такой "подставы" для нашего форварда стал регламент Лиги.

Как сообщает пресс-служба "Альбасете", со второй половины сезона Зозуля, игравший первые полгода под 25-м номером, будет выступать под "семеркой". Такие изменения произошли потому, что регламент Лиги закрепил за голкиперами в испанских клубах номера 1,13 и 25.

Ojo 👀!

Nuevos dorsales en el Alba! 🦇🦇



Zozulia 👟💥⚽️ 🇺🇦 👉🏻 7️⃣



Miño 🥅⛔️ 👉🏻 2️⃣5️⃣



Acuña 👟💥⚽️ 🇵🇾 👉🏻 1️⃣1️⃣



➡️ https://t.co/pU29Q3sVa2 pic.twitter.com/6dqBk0tjoX — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 5 января 2018 г.

Отметим, что в нынешнем сезоне именно украинский форвард является лидером атак в "Альбасете". В 15 матчах Зозуля отметился 7 голами. При этом накануне испанский клуб подписал еще одного нападающего — парагвайца Хавьера Акунью.

Напомним, ранее игра Зозули вызвала восторг у испанских СМИ.