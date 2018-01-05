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В Испании устроили "подставу" футболисту сборной Украины: фотофакт

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Нападающий сборной Украины Роман Зозуля, выступающий в составе испанского "Альбасете" был вынужден сменить игровой номер. Причиной такой "подставы" для нашего форварда стал регламент Лиги.

Как сообщает пресс-служба "Альбасете", со второй половины сезона Зозуля, игравший первые полгода под 25-м номером, будет выступать под "семеркой". Такие изменения произошли потому, что регламент Лиги закрепил за голкиперами в испанских клубах номера 1,13 и 25.

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Отметим, что в нынешнем сезоне именно украинский форвард является лидером атак в "Альбасете". В 15 матчах Зозуля отметился 7 голами. При этом накануне испанский клуб подписал еще одного нападающего — парагвайца Хавьера Акунью.

Напомним, ранее игра Зозули вызвала восторг у испанских СМИ.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Место
Испания
Объект
сборная Украины по футболу
Источник
Источник:Динамомания
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