В Испании сорвали матч из-за Зозули: спортивные итоги 15 декабря

Тина Кароль роскошно исполнила гимн Украины накануне матча "Десна" – "Динамо", а букмекеры назвали фаворита боя Усик – Чисора.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 15 декабря.
Кроме того, в Испании сорвали матч с участием украинца Романа Зозули. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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