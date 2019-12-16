В Испании сорвали матч из-за Зозули: спортивные итоги 15 декабря

Тина Кароль роскошно исполнила гимн Украины накануне матча "Десна" – "Динамо", а букмекеры назвали фаворита боя Усик – Чисора.

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Кроме того, в Испании сорвали матч с участием украинца Романа Зозули. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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