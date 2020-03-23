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23 марта • обновлено в 21:16
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В Испании сделали новое заявление о возобновлении футбольного чемпионата

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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) и руководство Ла Лиги объявили о бессрочной приостановке всех турниров на территории страны до получения официального распоряжения от властей.

"Соревнования будут возобновлены только после того, как правительство Испании официально объявит о том, что их проведение не будет ставить под угрозы здоровье людей. RFEF и Ла Лига выражают огромную благодарность тем, кто оказывает помощь пострадавшим от болезни испанцам, и глубочайшие соболезнования погибшим и пострадавшим", – написано в заявлении на официальном сайте RFEF.

"Камп Ноу"

"Камп Ноу"

Напомним, что ранее руководство Ла Лиги планировало закончить карантин 23 марта, пропустив два тура чемпионата в начале месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами коронавируса в Испании стали бывший президент мадридского "Реала" и известный футбольный тренер каталонского "Эспаньола".

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Темы
Чемпионат Испании Коронавирус
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