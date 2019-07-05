В Испании разразился грандиозный скандал вокруг чемпиона мира по футболу

Вице чемпион Испании мадридский "Атлетико" выступил с жестким заявлением относительно французского форварда Антуана Гризманна.
Чемпион мира-2018 ранее объявил о том, что покинет команду, однако все еще не подписал контракт с новым клубом. При этом "Барселона", которая считается главным претендентом на футболиста, попросила у "матрасников" отсрочки по выплате 120 миллионов евро за переход Гризманна.
Антуан Гризманн
ФК "Атлетико" Мадрид
Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI— Atlético de Madrid (@Atleti) 5 июля 2019 г.
"Атлетико" ответил отказом, поскольку считает, что "Барселона" и Гризманн относятся к клубу и его болельщикам неуважительно. "Атлетико" уведомил Гризманна и его представителей, что в соответствии с контрактными обязательствами он должен появиться в расположение нашей команды 14 июля и начать готовиться к сезону вместе с остальными партнерами по команде", – говорится в заявлении официального сайта столичного клуба.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мадридский "Атлетико" объявил о рекордном приобретении в истории клуба.
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