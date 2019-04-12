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В Испании красиво умыли обидчика Зозули

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Мэр испанского города Альбасете Мануэль Серрано выразил поддержку Роману Зозуле, которого испанский депутат Пабло Иглесиас обозвал нацистом.

При этом один из главных фанатов местного футбольного клуба, цвета которого защищает украинский нападающий, красиво потроллил чиновника.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

albacete-bp.es

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"Хочу выразить свою поддержку клубу, нашему игроку и фанатам, которые всегда были примером толерантности, примерного поведения и демократии. Пабло Иглесиас, в воскресенье мы собираемся посвятить тебе гол, и Роман Зозуля поможет нам пробиться в Примеру", – написал мэр Альбасете Мануэль Серрано на своей странице в социальной сети Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Зозуля принял решение подать в суд на депутата Пабло Иглесиаса, который обвинил футболиста в нацизме из-за поддержки ВСУ.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
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