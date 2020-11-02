В Испании голкипер забил гол на последней минуте и тут же пропустил с центра поля. Видео

Матч испанской региональной лиги по футболу между "Винаросом" и "Пеньисколой" закончился при невероятном стечении обстоятельств.

Хозяева проигрывали со счетом 0:1, но на пятой добавленной ко второму тайму минуте голкипер команды подключился к атаке и точно пробил в дальний угол из-за пределов штрафной. Он долго праздновал с партнерами по команде, после чего начал неспешно возвращаться на свою половину поля.

Игрок "Пеньисколы" воспользовался тем, что голкипер соперников не следил за происходящим в центральном круге, и сильно пробил по воротам, отправив мяч ему за шиворот. Благодаря этому точному удару его команда выиграла со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, румынский вратарь забил гол ударом через все поле.