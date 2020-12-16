В Испании голкипер отразил пенальти, стоя на коленях. видео

Голкипер молодежной команды сантандерского "Расинга" Альваро Хименес подстроился под новые правила исполнения пенальти и придумал необычный способ их отражения.

На 86-й минуте матча против "Атлетико Перинес" при счете 1:1 в ворота его команды был назначен одиннадцатиметровый. Хименес встал на колени на линии и расставил руки в стороны, а в момент удара резко вскочил на ноги и бросился в правый от себя угол, намертво забрав мяч.

Он принес команде ничью и помог ей остаться на четвертом месте в таблице с 11 очками после 7 туров. На третьей позиции с таким же количеством баллов находится и "Атлетико Перинес".

Как сообщается в Twitter испанского журналиста Диего Балбонтина, за последние семь дней Хименес отбил таким образом уже три пенальти.

Напомним, что, согласно новым правилам исполнения одиннадцатиметровых, одна нога голкипера должна оставаться на линии ворот в момент удара. В противном случае его могут наказать желтой карточкой и потребовать повторить пенальти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче плей-офф чемпионата США по футболу (МЛС) защитник заменил удаленного вратаря и отбил решающий удар в серии одиннадцатиметровых.