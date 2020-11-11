В Ирландии футболист забросил мяч за шиворот голкиперу с 35 метров. Видео

В матче последнего тура высшего футбольного дивизиона Ирландии между "Дандолком" и "Слайго Роверс" был забит необычный гол.

На десятой минуте поединка при счете 0:0 игрок гостей Джесси Деверс получил передачу на фланге в 35 метрах от ворот. Скорее всего, он хотел сделать навес в штрафную площадь, но мяч срезался с его ноги и влетел за шиворот голкиперу, который не сумел правильно оценить траекторию. На видео с этого момента начинается обзор матча.

В добавленное ко второму тайму время "Слайго" сумел удвоить преимущество и обеспечить себе четвертое место в чемпионате благодаря победе 2:0. "Дандолк" закончил сезон на третьей позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда, проигравшая в этом матче, выдала невероятную концовку в поединке Лиги Европы против венского "Рапида". Клубы забили пять голов за 15 минут.