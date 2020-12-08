В Иране футболист забил гол броском из аута после переднего сальто. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Футболист бросает аут после переднего сальто

Иранский футболист "Пейкана" Мехран Голрази отличился невообразимым голом в выездном матче местного чемпионата против "Гол-Гохара".

Его команда быстро открыла счет, а уже на седьмой минуте ей удалось удвоить преимущество. Голрази выполнял аут, находясь в метрах 40 от ворот, и решил придать мячу максимальное ускорение, сделав переднее сальто прямо перед броском. Голкипер "Гол-Гохара" не сумел рассчитать траекторию полета игрового снаряда и случайно отправил его в свои ворота. Стоит отметить, что гол не был бы засчитан, если бы никто из футболистов не коснулся мяча.

По итогам поединка "Пейкан" одержал победу со счетом 2:1 и поднялся на четвертое место после пяти туров. В активе команды восемь очков. Для "Гол-Гохара", который идет первым с десятью баллами, это поражение стало первым в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в чемпионате Германии футболист получил желтую карточку за издевательский гол.

Иран