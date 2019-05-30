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В инвалидной коляске: Блохин шокировал появлением на финале Лиги Европы — видеофакт

6.4тЧитать материал на украинском

Легендарный форвард киевского "Динамо" Олег Блохин, которого пригласили на финальный матч Лиги Европы в Баку между лондонскими командами "Челси" и "Арсенал", поверг в шок присутствующих, прибыв на стадион в инвалидной коляске.

Известно, что у экс-наставника "Динамо" и сборной Украины давно существуют проблемы со спиной, но появление Блохина в специальном кресле для комфортного передвижения расстроило его почитателей, которых в столице Азербайджана очень много.

Новости
Челси — Арсенал: видео голов финала Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал рекордсмена донецкого "Шахтера" Генриха Мхитаряна за отказ играть в финале Лиги Европы.

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Филимонова Настюша
Филимонова Настюша
Спаcибо тoму, кто покaзaл мне чудо-caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁bnvein Прoстo пpойдя пpoстoй oпpос пoлyчила почти полyгoдовyю зapплaтy)) Пользyйтесь, пoка ещe eсть возможнoсть=)
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