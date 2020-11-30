В стиле Зидана: в Харькове мини-футбольный матч завершился потасовкой. Видео

В Харькове матч мини-футбольного "Элит турнира" между "Молохитом" и "Bad Boys-2" закончился неприятным инцидентом.

Игрок первых Виталий Шеховцов сбил с ног игрока другой команды после финального свистка и получил за это красную карточку. Он был взбешен решением арбитра и попытался попасть в лежачего соперника мячом.

После этого к Шеховцову подбежал один из футболистов "Bad Boys-2", но не успел ничего сделать, так как упал, получив удар головой в лицо. Несмотря на стремительное развитие событий, массовых столкновений удалось избежать.

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"Молохит" проиграл полуфинальный матч "Элит турнира" со счетом 4:5, а Шеховцов получил бессрочную дисквалификацию от организаторов. В финале "Bad Boys-2" разгромно уступили "Tenko Team" со счетом 0:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее матч седьмой лиги Кубка Харькова по мини-футболу между командами "Status-M" и "ВиЯр" завершился массовой дракой.