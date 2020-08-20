В Харькове матч чемпионата по мини-футболу завершился дракой: спортивные итоги 19 августа

Александр Чеканов Футбол 09:08, 20.08.2020 Обновлено: 09:32, 20.08.2020

Мюнхенская "Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов, а в чемпионате Харькова по мини-футболу один из матчей завершился массовой дракой.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 19 августа.

Кроме того, в чемпионате Англии зафиксирован всплеск заражений коронавирусом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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