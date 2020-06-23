В Грузии футболист уехал на вечеринку и погиб

После четырех дней поисков в Грузии нашли тело 19-летнего воспитанника академии футбольного клуба "Сабуртало" из Тбилиси Георгия Шакарашвили, говорится в Facebook Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По информации Sputnik, спортсмен вместе со своим другом Гури А. 19 июня поехал в городок Мцхета на день рождения знакомой девушки. Спустя некоторое время между группами молодых людей из Тбилиси возник конфликт.

Георгий с приятелем постарались разнять парней, после чего один из недовольных раскладом сил, позвонил своим друзьям в Тбилиси и позвал их на подмогу.

Когда Георгий с другом решили вернуться в Тбилиси и вышли на автобан, на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе остановилась машина (по другой версии - две) из которой вышла вызванная группа поддержки. Завязалась драка. Георгий попытался убежать под мост. С тех пор футболиста никто не видел.

Следствие изучает записи той ночи с видеокамер, установленных вдоль автобана. В полиции Мцхета продолжаются допросы тех лиц, которых удалось идентифицировать по записям. Изъята одна из машин.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь бразильского клуба "АБС" Виллиан Круз умер в 26-летнем возрасте из-за сердечного приступа.