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8 января • обновлено в 12:56
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В Греции подстрелили экс-игрока "Ювентуса"

1.3т
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Бывший футболист "Ювентуса" Дарко Ковачевич был ранен в результате вооруженного нападения в пригороде Афин.

Как сообщает агентство RT, неизвестный открыл стрельбу по 46-летнему сербу возле его дома в Глифаде, после чего скрылся на машине. Ковачевич был ранен в колено и доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Дарко Ковачевич

Дарко Ковачевич

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Стоит отметить, что в СМИ нет точной информации об обстоятельствах произошедшего. По одной из версий, пуля не зацепила экс-футболиста, а его колено было повреждено, когда он пытался увернуться от выстрела.

Напомним, что Ковачевич защищал цвета таких известных европейских клубов, как "Ювентус", "Реал Сосьедад", и "Олимпиакос".

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеский матч в мексиканской тюрьме закончился массовым побоищем, в результате которого погибло 16 человек.

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Тема
Пулевая стрельба
Место
Греция Афины
Теги
ФК Реал Сосьедад ФК Ювентус ФК Олимпиакос
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