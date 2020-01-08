В Греции подстрелили экс-игрока "Ювентуса"

Бывший футболист "Ювентуса" Дарко Ковачевич был ранен в результате вооруженного нападения в пригороде Афин.

Как сообщает агентство RT, неизвестный открыл стрельбу по 46-летнему сербу возле его дома в Глифаде, после чего скрылся на машине. Ковачевич был ранен в колено и доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Дарко Ковачевич Eurosport

Новости Перспективный футболист погиб в ДТП

Стоит отметить, что в СМИ нет точной информации об обстоятельствах произошедшего. По одной из версий, пуля не зацепила экс-футболиста, а его колено было повреждено, когда он пытался увернуться от выстрела.

Напомним, что Ковачевич защищал цвета таких известных европейских клубов, как "Ювентус", "Реал Сосьедад", и "Олимпиакос".

Как сообщал OBOZREVATEL, товарищеский матч в мексиканской тюрьме закончился массовым побоищем, в результате которого погибло 16 человек.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!