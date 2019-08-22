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В Греции фанаты избили российского журналиста перед матчем Лиги чемпионов

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В Афинах греческие футбольные фанаты совершили нападение на продюсера российского видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем плей-офф Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар".

К продюсеру подошли четыре фаната и спросили по-английски, откуда он. Не дождавшись ответа, они попытались выхватить у него микрофон и отобрать камеру. Продюсер не захотел отдавать оборудование напавшим, в результате завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос.

Сначала мужчина обратился в полицию, после чего направился в больницу, сообщает rt.com.

В Греции фанаты избили российского журналиста перед матчем Лиги чемпионов

twitter.com/SquawkaNews

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"Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос", - сообщил пострадавший.

По его словам, нападение на него совершили фанаты "Олимпиакоса".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа российский "Краснодар" потерпел разгромное поражение в Лиге чемпионов от "Олимпиакоса".

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Тема
Лига чемпионов
Место
Греция
Тег
ФК Олимпиакос
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Жаль шо мало)))))
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Nayden Serg
Nayden Serg
наконец то люди поняли, что єтих пропагандистов надо просто и жестко епашить.
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