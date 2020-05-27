В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу

Максим Богданов Футбол 19:24, 27.05.2020 Обновлено: 20:26, 27.05.2020

Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (РПЛ), сообщает РИА Новости.

Тамара Плетнева

Плетнева посчитала, что в условиях пандемии коронавируса решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.

"Такая ситуация выглядит провокационной. Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги", — заявила она.

Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.

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