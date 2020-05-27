В Госдуме захотели запретить чемпионат России по футболу

Депутат Госдумы Тамара Плетнева обратилась к главе Роспотребнадзора с требованием запретить продолжение чемпионата России по футболу в Премьер-лиге (РПЛ), сообщает РИА Новости.
Тамара Плетнева
Плетнева посчитала, что в условиях пандемии коронавируса решение о возобновлении футбольного первенства представляется преждевременным.
"Такая ситуация выглядит провокационной. Государство демонстрирует желание помогать игрокам-миллионерам, которые получают право не соблюдать самоизоляцию и продолжать зарабатывать деньги", — заявила она.
Возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола официально подтвердила, что чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге возобновится 30 мая.
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