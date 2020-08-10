В Госдуме РФ призвали аннулировать результат скандального матча "Спартака"

Вице-спикер Госдумы России Александр Жуков, который является болельщиком "Спартака", призвал аннулировать результат матча московской команды против "Сочи" в 1-м туре российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Я хочу высказаться не как болельщик "Спартака", а как человек, который давно смотрит футбол и сам в него играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. На мой взгляд, Российскому футбольному союзу нужно очень серьезно подойти к этой ситуации. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать", – цитирует слова Жукова издание ТАСС.

Арбитр матча "Спартак" – "Сочи" назначил два пенальти в ворота москвичей, что вызвало огромное недовольство среди российских футбольных болельщиков. Особенно их возмутил второй одиннадцатиметровый, который был назначен и реализован на последних минутах матча. Поединок закончился со счетом 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Спартака" Леонид Федун эмоционально высказался после игры с "Сочи", заявив, что он готов снять свою команду с чемпионата России.