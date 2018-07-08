В Госдуме рассказали о "большинстве украинцев, болеющих за Россию" на ЧМ-2018

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал о якобы большой поддержке украинцами сборной России на ЧМ-2018.

"Уверен, что подавляющее большинство украинских граждан и болельщиков с восхищением наблюдали за выступлением России. Кто-то радуется за наши успехи, кто-то переживает, кто-то острит. Россия достигла невероятного результата – дошла до плей-офф и достойно там выступила. Проиграть по пенальти – досадно, но игра с хорватами была очень хорошей", – цитирует Свищева СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.