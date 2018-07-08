МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

В Госдуме рассказали о "большинстве украинцев, болеющих за Россию" на ЧМ-2018

2.6тЧитать новость на украинском

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал о якобы большой поддержке украинцами сборной России на ЧМ-2018.

"Уверен, что подавляющее большинство украинских граждан и болельщиков с восхищением наблюдали за выступлением России. Кто-то радуется за наши успехи, кто-то переживает, кто-то острит. Россия достигла невероятного результата – дошла до плей-офф и достойно там выступила. Проиграть по пенальти – досадно, но игра с хорватами была очень хорошей", – цитирует Свищева СЭ.

Новости
ФИФА наказала Виду за "Слава Украине!" после игры с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
30
18
Смешно
2
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Тинькоф Евгений
Тинькоф Евгений
я очень переживал вчера, думал бл...ну как же так, и...Слава Богу, росияния просрала! Хорвато-Бендеровцы выиграли:)
Відповісти
2
0

Наши блоги