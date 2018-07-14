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Чемпионат мира 2018
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В Госдуме не выдержали "Слава Украине!" и потребовали наказать Виду за экстремизм

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Депутат Государственной думы России Евгений Фёдоров ("Единая Россия") просит МВД страны провести проверку в отношении защитника сборной Хорватии Домагоя Виды на предмет публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

"Действия Домагоя Виды можно трактовать как публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, что подпадает под нормы ст. 280 УК РФ", — цитирует Чемпионат представителя пресс-службы депутата Фёдорова.

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Напомним, что после матча 1/4 финала ЧМ-2018 экс-футболисты киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали видео, в котором выкрикнули "Слава Украине!".

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать футболиста. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Объект
сборная Хорватии по футболу
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