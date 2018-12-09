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/Новости футбола

В Голландии арбитр ударил футболиста табло по голове

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В чемпионате Голландии по футболу арбитр так торопился выпустить на замену игрока "ВВВ-Венло", что чуть не оставил команду в меньшинстве. Боковой рефери по неосторожности взмахнул табло и ударил футболиста по лицу.

Защитник Дамиан ван Брюгген готовился заменить Эверта Линтхорста, как ему по голове мощно прилетело электронное устройство, которое размашисто поднял лайнсмен. После удара со смачным звоном футболист отпрянул назад, но все же не потерял сознание и вышел на поле.

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В прошлом году капитан "Бастии" Янник Кюзак получил нелепую красную карточку в матче 27-го тура чемпионата Франции против "Анжера" (0:3, второй тайм). 23-летнего хавбека задел табло четвертый арбитр, после чего Кюзак рассвирепел и выбил устройство из рук рефери, за что и был наказан.

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Тема
чемпионат Голландии
Место
Нидерланды
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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы! Учите язык!!!! Таблом, дурики, таблом!!!!
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