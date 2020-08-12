В Германии умер 16-летний футболист сборной Хорватии

16-летний футболист юношеской сборной Хорватии Лука Лучич попал под поезд в Германии и умер от полученных повреждений в больнице.

Как сообщает издание RadioSarajevo, он хотел перейти железную дорогу в специально отведенном для этого месте, но не заметил поезд, который двигался в его направлении. 56-летний машинист пытался экстренно затормозить и подавал Лучичу предупреждающие сигналы, однако это не помогло избежать столкновения.

Футболист получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в ближайшую больницу на вертолете, но спасти его жизнь не удалось.

Лучич играл за немецкий клуб "Штутгартер Кикерс". Также на его счету три матча за юношескую сборную Хорватии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Дмитрий Левчук умер в возрасте 22 лет.