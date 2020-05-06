В Германии назвали дату возобновления футбольного сезона

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возобновление футбольного сезона в первой и второй немецкой Бундеслигах является правильным шагом для смягчения экономического удара по командам.

Как сообщает издание DailyMail, немецкие СМИ назвали 21 мая в качестве ожидаемой даты начала матчей, которые будут сыграны при пустых трибунах. Каждый клуб будет обязан уйти на двухнедельный карантин перед возобновлением сезона.

"Бавария" против "Боруссии" Д Football.ua

Напомним, что изначально чемпионат Германии должен был продолжиться 9 мая, однако позже было принято решение перенести старт поединков на 15 мая. Теперь ожидается, что болельщикам придется подождать еще одну неделю.

На момент приостановки в первой Бундеслиге было сыграно 25 туров. Лидером чемпионата является "Бавария", которая на четыре очка опережает дортмундскую "Боруссию".

Как сообщал OBOZREVATEL, клубы Серии А провели совещание, на котором определились с крайней датой возобновления сезона 2019/20.

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