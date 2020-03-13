В Германии могут ввести необычный формат футбольного чемпионата из-за коронавируса

16 марта Немецкий футбольный союз (DFB) примет решение о формате дальнейшего проведения чемпионата. Стали известны возможные варианты развития ситуации, сложившейся из-за коронавируса.

Как сообщает издание Express.de, существует два варианта – окончательная остановка Бундеслиги без определения победителя и вылетевших команд или проведение матчей без болельщиков на трибунах. В первом случае состав высшей лиги пополнят четыре клуба из второго по силе дивизиона, и количество участников чемпионата увеличится до 22 команд. Тогда по итогам сезона 2020/21 из Бунделиги вылетит четыре команды напрямую, а пятая сыграет переходные матчи с пятым местом второй лиги.

Немецкая Бундеслига Broadcast

Отметим, что 26-й тур, который запланирован на 13-15 марта и пройдет без зрителей, может стать последним в чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанская Ла Лига приняла решение о приостановке матчей на две недели из-за активного распространения коронавируса.

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