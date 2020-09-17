В Германии футбольный матч закончился со счетом 37:0 из-за коронавируса

Михаил Морозов Футбол 09:45, 17.09.2020 Обновлено: 09:56, 17.09.2020

Немецкий любительский клуб "Рипдорф/Мольцен II" проиграл футбольный матч в 11-м по силе дивизионе со счетом 37:0 из-за страха заразиться COVID-19.

Как сообщает издание Goal, согласно информации, которая имелась у президента проигравшей команды, игроки "Холденштедта" контактировали с больным коронавирусом в предыдущем поединке чемпионата. Все они сдали отрицательные тесты на наличие заболевания, но "Рипдорф" попросил перенести матч, поскольку с момента контакта с зараженным не прошло 14 дней, но команде в этой просьбе отказали.

Перед ней стоял сложный выбор: выйти на поле или получить крупный штраф. "Рипдорф" выбрал первый вариант, но играл с соблюдением социальной дистанции. Футболисты клуба спокойно наблюдали, как "Холденштедт" забивал в их ворота один гол за другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитому клубу разрешили выпустить футболистов, зараженных коронавирусом.

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