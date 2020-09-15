В Германии футболист поднялся на трибуну и напал на болельщика

Михаил Морозов Футбол 09:50, 15.09.2020

Защитник "Гамбурга" Тони Ляйстнер напал на болельщика после выездного поединка 1/32 финала Кубка Германии против дрезденского "Динамо".

Футболист давал послематчевое интервью, но резко прервал его, чтобы выяснить отношения с одним из фанатов. Он поднялся на сектор, целенаправленно подошел к своему обидчику и схватил его за футболку. На помощь болельщику "Динамо" пришли другие фанаты. Они оттолкнули Ляйстнера и вынудили его покинуть трибуны.

"Гамбург" потерпел разгромное поражение от дрезденского клуба со счетом 1:4, несмотря на то, что их соперник выступает в третьем по силе немецком дивизионе, а гости представляют вторую Бундеслигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, классическое французское дерби между ПСЖ и "Марселем" закончилось сенсацией и пятью красными карточками.

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