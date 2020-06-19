В "Генте" рассказали о состоянии здоровья Яремчука

Комментируя атакующий потенциал "Гента", президент команды Иван Де Витт заявил, что украинский нападающий Роман Яремчук уже полностью восстановился после травмы.

"Я хочу напомнить вам, что у нас есть ничуть не менее успешный и талантливый бомбардир Роман Яремчук, который уже полностью восстановился после травмы и, что называется, рвется в бой. После сезона адаптации должен сполна проявить себя и Лоран Депуатр, в свое время уже побывавший в роли лучшего бомбардира клуба", – цитирует слова Де Витта издание Zbirna.com.

Напомним, что в январе наш соотечественник получил травму ахиллова сухожилия, в результате которой должен был пропустить два-три месяца.

Первенство Бельгии было завершено досрочно, в результате чего "Брюгге" был признан чемпионом страны, а "Гент" украинцев Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна стал вторым.

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