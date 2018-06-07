А вдруг! Путин подколол сборную России перед ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что национальная футбольная команда "выстрелит" на домашнем мундиале-2018, хотя на сегодня демонстрирует отвратительные результаты.

Об этом он сообщил во время прямой линии с нардом. В пример глава государства привел команду по дзюдо, которая аналогичным образом не блистала перед ОИ-2012 в Лондоне, но на самих играх выдала результат.

"Хоть и не демонстрирует наша сборная за последнее время ярких результатов, но число поклонников этого вида спорта огромное, это миллионы людей. Будем рассчитывать, что сборная по футболу на предстоящем чемпионате выстрелит и покажет свой лучший результат", - приводит слова Путина ТАСС.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу накануне домашнего мирового первенства установила сразу несколькоатирекордов.