В Финляндии футболист забил гол дальним ударом, пустив мяч по фантастической траектории. Видео

Михаил Морозов Футбол 16:20, 7.10.2020

В матче второго по силе дивизиона чемпионата Финляндии между КТП и "Оулу" был забит невероятно красивый гол издалека.

На 18-й минуте встречи игрок хозяев Антти Макиярви получил мяч на фланге, сместился в центр и пробил с 25 метров, запустив игровой снаряд по фантастической траектории – сначала он резко набрал высоту, а затем стремительно опустился в нижний угол ворот, оставив голкипера не у дел.

К сожалению для КТП, это не помогло им одержать домашнюю победу над соперниками, которые сумели переломить ход поединка и закончить его со счетом 2:1. По результатам противостояния "Оулу" обошел хозяев в турнирной таблице и временно захватил лидерство в чемпионате – 38 против 37 очков, но у КТП есть один матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Португалии футболист забил невероятный гол с центра поля.

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