В Европе устроили охоту на вратаря сборной Украины

Вратарь луганской "Зари" и сборной Украины Андрей Лунин стал объектом интереса различных европейских клубов. Некоторые из них уже сделали предложения относительно трансфера футболиста.
Среди тех, кто интересуется украинским вратарем – два середняка английской Премьер-лиги и австрийский "Зальцбург", сообщает сайт "Команда №1". Последний даже сделал луганской команде конкретное предложение. Кроме того, на "Зарю" вышли скауты одного из ведущих клубов итальянской Серии А. Ориентировочная трансферная стоимость Лунина – 5 млн евро.
Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста", а в 2015-м году перебрался в футбольный клуб "Днепр". В составе днепровской команды вратарь дебютировал в украинской Премьер-Лиге в сезоне 2016-2017, последнем для "Днепра", а с 2017 года играет за "Зарю". Неоднократно получал вызовы в сборную Украины, однако пока не провёл за неё ни одного матча.
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