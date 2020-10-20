В Европе создадут революционный футбольный чемпионат для топ-клубов – СМИ

Более десятка команд из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции ведут переговоры о создании революционного футбольного чемпионата для топ-клубов, который будет называться Европейской Премьер-лигой.

Как сообщает издание SkySports, Международная федерация футбола (ФИФА) также принимает участие в обсуждении формата нового соревнования. Ожидается, что в его рамках 18 команд будут играть полноценный сезон с матчами дома и на выезде в пределах европейского футбольного календаря. После окончания регулярной части лидеры турнирной таблицы будут попадать в плей-офф, чтобы определить итогового победителя.

Ориентировочный старт Европейской Премьер-лиги планируется на 2022 год. Финансирование проекта может взять на себя всемирно известный банк JP Morgan, который готов инвестировать около 6 миллиардов долларов. Этот турнир может подмять под себя Лигу чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подобную идею лоббировал президент "Реала" Флорентино Перес.