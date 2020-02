В Европе массово отменяют футбольные матчи: что происходит

Сразу в трех ведущих европейских чемпионатах из-за угрозы непогоды были отменены некоторые матчи.

В английской Премьер-лиги не состоится украинское дерби между "Манчестер Сити" Александра Зинченко и "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. Организаторы перенесли встречу 26-го тура, так как синоптики спрогнозировали приход шторма "Сиара". Кроме того, отложены все поединки женских лиг.

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



