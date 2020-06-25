В еще одном клубе РПЛ выявили массовое заражение коронавирусом

В команде российской Премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом.

Как сообщается на официальном сайте клуба, шесть футболистов и двое сотрудников команды высшего российского дивизиона сдали положительные тесты на наличие заболевания.

Отмечается, что все они имели отрицательные результаты тестов на коронавирус перед 23-м туром РПЛ, в котором "Оренбург" встречался с московским "Локомотивом".

Клуб находится в зоне вылета из российской Премьер-лиги, набрав 23 очка в 23 матчах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее массовое заражение коронавирусом было зафиксировано в "Ростове".

Несмотря на это, ФК "Сочи" ответил отказом на просьбу соперников о переносе поединка, поэтому ростовчане выставили на игру футболистов, все из которых младше 20 лет, и проиграли с разгромным счетом 1:10.