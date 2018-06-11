В Эквадоре футбольный матч прервали по необычной причине

Пчелиный рой, который пролетал над футбольным полем, стал причиной приостановки матча между эквадорскими клубами "Портовьехо" и "Мантой".

Шла 27-я минута встречи, когда вдруг спортсмены внезапно начали падать на газон.

Комментатор матча какое-то время находился в недоумении от происходящего на поле. Однако, спустя несколько минут он пояснил причину такого поведения футболистов - на поле залетел целый рой пчел, от атаки которых и пытались спастись игроки.

Рефери возобновил встречу после того, как насекомые покинули стадион. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.

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